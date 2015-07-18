T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Lucescu'dan Fenerbahçe eşleşmesi hakkında ilk yorum

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacak

18 Temmuz 2015 11:17

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile eşleşmelerini, “Her zaman olduğu gibi muhtemel rakipler arasında en güçlüsüyle eşleştik” sözleriyle yorumladı.

Rumen teknik adam, “Ben Türkiye’den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe üç-dört defa yapısını değiştirdi. Ama daima müthiş bir taraftar desteğine sahipler ve daima bunun avantajıyla evlerinde daha iyi oynuyorlar. UEFA’dan aldıkları ceza nedeniyle Fenerbahçe, Avrupa Kupaları’na uzun bir aradan sonra dönüyor. O yüzden bu mücadele çok özel olacak” dedi. 

Lucescu, “Fenerbahçe bu transfer döneminde son derece tanınmış futbolcuları bünyesine kattı. Elbette bu isimlerin Türk futboluna ne kadar sürede adapte olabilecekleri de önemli. Ünlü oyuncular, yıldızlar karşımızda olacak. Ama bizim de Şampiyonlar Ligi’nde çok tecrübemiz var” ifadesini kullandı.

 

'Hep zoru buluyoruz'

 

Lucescu, kurada ilk tercihinin Fenerbahçe olmadığını kaydederek, “Açıkçası kurada şanssızdık. Genelde kuralarda ne yazık ki hep en iyi takımları çekiyoruz. Ama bunları unutup oynamamız lazım. Bu eşleşme, oyuncularımızın iyi performans sergilemesi ve iyi motive olmalarını sağlayacaktır” diye konuştu. 

Takıma yeni transfer yapmayı düşünmediğini de kaydeden tecrübeli teknik adam, “Artık iş oyuncularıma düşüyor. Ukrayna’da lig her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. Ayrılan oyuncularımın ardından artık genç oyunculara kendilerini gösterme fırsatını vereceğim” diye konuştu.

 

ETİKETLER

lucescuşampiyonlar ligiön elemeeşleşmekurashaktarfenerbahçezorukrayna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24