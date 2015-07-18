Lucescu'dan Fenerbahçe eşleşmesi hakkında ilk yorum

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile eşleşmelerini, “Her zaman olduğu gibi muhtemel rakipler arasında en güçlüsüyle eşleştik” sözleriyle yorumladı.

Rumen teknik adam, “Ben Türkiye’den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe üç-dört defa yapısını değiştirdi. Ama daima müthiş bir taraftar desteğine sahipler ve daima bunun avantajıyla evlerinde daha iyi oynuyorlar. UEFA’dan aldıkları ceza nedeniyle Fenerbahçe, Avrupa Kupaları’na uzun bir aradan sonra dönüyor. O yüzden bu mücadele çok özel olacak” dedi.

Lucescu, “Fenerbahçe bu transfer döneminde son derece tanınmış futbolcuları bünyesine kattı. Elbette bu isimlerin Türk futboluna ne kadar sürede adapte olabilecekleri de önemli. Ünlü oyuncular, yıldızlar karşımızda olacak. Ama bizim de Şampiyonlar Ligi’nde çok tecrübemiz var” ifadesini kullandı.

'Hep zoru buluyoruz'

Lucescu, kurada ilk tercihinin Fenerbahçe olmadığını kaydederek, “Açıkçası kurada şanssızdık. Genelde kuralarda ne yazık ki hep en iyi takımları çekiyoruz. Ama bunları unutup oynamamız lazım. Bu eşleşme, oyuncularımızın iyi performans sergilemesi ve iyi motive olmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.

Takıma yeni transfer yapmayı düşünmediğini de kaydeden tecrübeli teknik adam, “Artık iş oyuncularıma düşüyor. Ukrayna’da lig her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor. Ayrılan oyuncularımın ardından artık genç oyunculara kendilerini gösterme fırsatını vereceğim” diye konuştu.