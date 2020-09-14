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Spor

Lucas Biglia, Fatih Karagümrük'te

14 Eylül 2020 18:21

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Futbola Argetinos Juniors'ta başlayan ve ardından Independiente'ye transfer olan Biglia, daha sonra Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giymişti.

Geçtiğimiz günlerde Milan ile sözleşmesi sona eren Biglia'nın bonservis bedeli bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 58 kez Arjantin Milli Takımı'nda oynayıp 1 de gol attı.

TIKLAYIN | Süper Lig'de antrenman tesisi olmayan tek takım Karagümrük

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