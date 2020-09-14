Süper Lig'de antrenman tesisi olmayan tek takım Karagümrük

36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, imkansızlıklara rağmen lige iyi bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasını kiralayarak antrenmanlarını yapan kırmızı-siyahlılar, 21 takımlı Süper Lig'de tesisi olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de karşılaşmaların çoğunu başka statlarda oynayan ve daha sonra Karagümrük Stadı'nın zemininin düzelmesinin ardından evine kavuşan kırmızı-siyahlı ekip, tesis konusunda ise büyük bir sıkıntı yaşıyor. Takımın antrenmanlarını yapabilmesi için Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasını kiralayan Karagümrük, sahanın müsait olmaması durumunda ise Karagümrük Stadı'nda antrenman yapıyor.

Yıllardır tesis bekliyor

Uzun yıllardır özellikle altyapılar için birden fazla sahası olan bir tesis ihtiyacı olan Karagümrük, daha önce Balat'ta bulunan tesislerde ilgili girişimde bulunmuş ancak sonuç çıkmamıştı. Geçtiğimiz sezon antrenmanlarını Olimpiyat Stadı'nda yapan ve kimi zaman da Başakşehir'in tesislerini kullanan Karagümrük, TFF 1. Lig'de play-off şampiyonluğuna uzanmayı başarıp Süper Lig'e yükselmişti.

Karagümrük şu anda 21 takımlı ligde, kendi antrenman tesisleri olmayan tek kulüp olarak dikkat çekiyor. Başkan Süleyman Hurma'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Balat Tesisleri'yle ilgili önümüzdeki günlerde girişimde bulunması bekleniyor.

Geçen günlerde katıldığı bir cenazede bu tesislerle ilgili olarak değerlendirmede bulunmak istediklerini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhtiyaca bakarak buranın değerlendirilmesini isteriz. İçerisinde yapılması gereken bazı düzenlenemeler var. Bunları hallettikten sonra ihtiyaca göre değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.