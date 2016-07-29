Luc Besson intihal suçundan mahkûm oldu

Dünyaca ünlü Fransız sinema yönetmeni Luc Besson ve sahibi olduğu film şirketi Europacorp, ‘’intihal’’ suçundan para cezası ödeyecek.

İstinaf Mahkemesi, Besson ve şirketinin, ABD’li yönetmen John Carpenter’a 465 bin Euro para cezası ödemesine hükmetti.

ABD’li yönetmen, Besson'un 2012 yılında vizyona giden ‘’Lock Out’’ isimli filminde, kendisinin 1981'de çektiği ‘’New York 1997’’ isimli filminden intihal yaptığı gerekçesiyle 2014’de mahkemeye başvurmuştu.

Paris Mahkemesi, geçen yıl Besson ve şirketi aleyhine 85 bin avro para cezası vermişti.

Yaklaşık 2,2 milyon Euro tazminat talebinde bulunan ABD’li yönetmen ve şirketi bu kararı temyiz ederek, davanın istinaf mahkemesinde görülmesini talep etmişti.