'Lubunya Arşivi' açılıyor: Kayıp Bir Ailemin İzinde

'Arşivden Sonra?' konuşma serisinin ikinci sezonu, araştırmacı Serdar Soydan tarafından oluşturulan 'Lubunya Arşivi' ile sona eriyor. Kendini yeni kabullenmiş bir eşcinsel erkeğin, internetin yaygın olmadığı, bilgiye kolay ulaşılamayan bir dönemde yalnızlığını azaltmaya çalışması ve benzer deneyimler ile hayatların izini sürmesiyle başlayan arşiv çalışması sırasında sandığı kadar yalnız olmadığını anlayan Soydan, deneyimlerini ve arşivini 10 Ocak Çarşamba günü, saat 19:00’da SALT Galata’da gerçekleşecek konuşmayla dinleyenlere aktaracak.

Harf devriminden 80’li yılların ortalarına kadar Türkiye basınında LGBTİ yansımalarının izini süren Soydan, konuşmasında ağırlıklı olarak 60’lı yıllardan günümüze trans var oluşa ve özellikle 70’lerin başında sahneye çıkmaya başlayan trans kadınlara değinecek. Gazete kupürleri, özel röportajlar ve edebi eserlerin ışığında 11 Haziran 1981 tarihinde sahne hayatından alıkonan tüm bu kadınların yaşam ve kariyer öyküleri anlatılacak. Konuşmada 70’lerden 80’lerin sonuna kadar lubunyaları ilgilendiren, etkileyen pek çok tarihsel olay da ele alınacak.