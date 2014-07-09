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Lübnanlı nişanlısının annesinden George Clooney'e 'Dürzi ol' şartı

Ünlü Hollywood aktörü George Clooney, Lübnan asıllı avukat Amal Alamuddin'le evlilik hazırlığında

09 Temmuz 2014 10:20

Geçtiğimiz aylarda Lübnan asıllı Amal Alamuddin'nle nişanlanan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney'nin evlilik yolunda dini inancıyla alakalı problem çıktı. Lübnanlı bir dürzi ailenin kızı olan Amal Alamuddin'in annesi ilk kez bu ilişki konusunda açıklamalar yaptı.

Kendilerinin lübnandaki dürzilik inanışına sıkı sıkıya bağlı olduklarını anlatan Baria Alamuddin, "Kızımın dürzi inancına göre Beyrut'ta bir düğün yapmasını istiyorum. Bu olmadan düğüne izin veremem" dedi.

Dürzi inancı, başka inançlardan erkeklere kız verilmesini yasaklıyor. Bu durumda George Clooney'nin de dürzi olması gerekiyor. Ünlü aktörün ortaya yeni çıkan bu durum için nasıl bir karar alacağı merak konusu.

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