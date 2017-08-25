Lübnan'dan geldi oğluna karaciğerini Türkiye'de verdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'den 18 yıl önce Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'a gelin giden 37 yaşındaki Sevim Haj, 17 yaşındaki oğlu Samer\'e karaciğer yetmezliği tanısı koyulunca, soluğu vatanında aldı. Anne Haj, Türk vatandaşı olarak SGK\'ya ödediği genel sağlık sigortası sayesinde oğlu Samer\'in karaciğer naklini tek kuruş ödemeden gerçekleşti. Anne Haj, “Benim ülkem, devletim, çok büyük. Oğlum sağlığına kavuşmasını vatanım Türkiye\'ye borçluyum\" dedi.

Ev kadını Sevim Haj, İzmir\'de ailesi ile birlikte yaşarken beşik kertmesi yapılan amcasının oğlu 49 yaşındaki Semir Haj ile evlenmek için 1999 yılında Beyrut\'a gitti. Amcasının Beyrut\'taki geçmişinin 50 yıla dayandığını belirten Sevim Haj, kuzeni Semir Haj ile mutlu bir evlilik yaptı, iki çocukları oldu. Eşinin aşçılık yaptığını, oğlu Samer\'in 17, kızı Sebine\'nin 12 yaşına bastığını belirten Sevim Haj, oğlunun 6 yaşında kan kanserine yakalandığını söyledi. 5 yıl kemoterapi gören oğlunun hastalığı yendiğini, ancak bu yılın ocak ayında kan kusmaya başlayınca, hayatlarının yeniden alt üst olduğunu belirten anne Sevim Haj, şunları anlattı:

“Oğlum ALL (akut lonfoblastik lösemi) denilen kan kanserine yakalanmıştı, atlattık. Ancak bu kez karşımıza başka bir hastalık çıktı. Kan kusup da gittiğimiz hastanenin acil servisinde oğlumu tedavi sonrası taburcu ettiler. Bir daha aynı şey olursa yine getirmemizi söylediler. Ama ben hemen ertesi günü oğlumu gastroenteroloji uzmanına götürdüm. Varis kanamaları varmış, karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu. Orada nakil olması gerektiği söylendi. Lübnan\'da bu ameliyatlar yapılmıyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Lübnanlı doktorların yönlendirmesiyle İzmir\'e Kent Hastanesi\'ne geldik. Tetkikler yapıldı, Doç. Dr. Murat Kılıç\'ın da kararı Lübnanlı meslektaşlarıyla aynı oldu. Benim verici olabileceğim belirlendi. Lübnan\'da yaşamama karşın Türk vatandaşı alarak sahip olduğum haklar sayesinde oğluma şifa kapıları açıldı. Yaptırdığımız genel sağlık sigortası sayesinde oğlumun nakil ameliyatı tek kuruş ödemeden gerçekleşti. Lübnanlı doktorlara zaman kaybetmeden bizi doğru yönlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Kılıç ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürüm, minnettarlığım ülkeme, devletime. Benim ülkem, devletim, çok büyük. Oğlum sağlığına kavuşmasını vatanım Türkiye\'ye borçluyum. Oğlum vatanım sayesinde yeni bir hayata başladı.\"

Öte yandan Sevim Haj\'dan alınan karaciğer dokusunu naklettikleri Samer Haj\'ın da annesinin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu ettiklerini belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, “ Kriptojenik denilen nedeni belli olmayan karaciğer sirozu nedeniyle Samer\'e nakil yapmak zorunda kaldık. Annenin uygun donör olması bize zaman kazandırdı. Samer, SGK kapsamında hiçbir ücret ödemeden nakil şansını bulduğu için de çok şanslı\" diye konuştu.

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