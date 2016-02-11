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Sağlık

Lübnan Sağlık Bakanı: Gerekli olmadıkça öpüşmeyin

Domuz gribi olarak da bilinen H1N1, Lübnan’da dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı

11 Şubat 2016 16:50

Lübnan Sağlık Bakanı Vael Ebu Faur, H1N1 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla sıra dışı bir öneride bulundu. Sevgililer Günü öncesi açıklamada bulunan Faur, domuz gribi salgınını önlemek için ‘Gerçekten gerekli olmadıkça öpüşmeme’ çağrısı yaptı.

El Arabiya’nın haberine göre, domuz gribi olarak da bilinen H1N1, Lübnan’da dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. “Virüsle mücadele için özel önlemlere gerek yok” diyen Faur, sözlerini, “Gerekli durumlar haricinde öpüşmeyi durdurun” şeklinde sürdürdü.

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