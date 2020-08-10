Lübnan’da hükümetin istifası sonrası protestolar devam ediyor

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bugün Başbakan Hassan Diab başta olmak üzere tüm bakanlar istifa ettiğini açıkladı. Hükümetin istifasının ardından binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.

Eylemciler, hükümetin istifasının ardından başta Cumhurbaşkanı Mişle Avn olmak üzere diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu.

Göstericiler, protestoların 3. gününde de parlamento binasını yürümek isteyince yeniden polis ile karşı karşıya geldi.

Polis, eylemcilere gaz bombası ile müdahale ederken, eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. (İHA)

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Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada en az 200 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Halkın sokağa dökülmesinin ardından Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demyanos Katar, Adalet Bakanı Marie-Claude Najem, Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa ettiğini duyurmuştu.

Hükümetten gelen 4 istifanın ardından Başbakan Hassan Diab, hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Başbakan Diab istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada, ülkenin erken seçime gideceğini aktararak, ülkedeki yolsuzluğun akıl almaz boyutlara ulaştığını ifade etti. Diab, “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur. Yolsuzluk sistemi devletten büyük, devlet yolsuzlukla mücadele edemiyor” ifadelerini kullandı.