Lozan Mübadilleri’nden Maltepe'de unutulmaz Cumhuriyet konseri

Cumhuriyet’in 94’üncü yılının 94 etkinlikle kutlandığı İstanbul Maltepe'de, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı.

Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunu yaptığı etkinliklerin 9’uncu gününde Beşçeşmeler’de sahne alan Küçükyalı Sevgi Evleri Halk Oyunları ve Ritim Grubu, izleyenlere muhteşem bir dans ziyafeti sundu. Daha sonra Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu da, Balkan ve Türk ezgilerini seslendirdi.

Konser sürerken, koroya uzun süre emek vermiş olan, hayatını mutluluk üzerine kuran ve 103 yaşında hayatını kaybeden Lütfi Karadaş ile Maltepe’nin ilk bakkalı olan Emin-Fatma Kanat çiftinin fotoğrafları da sahnede yerini aldı. Babası Emin Kanat’ı Maltepelilere anlatan ve oldukça duygulu olduğu gözlemlenen Zühre Beydili, annesini de 95 yaşında kaybettiğini söyledi.

Etkinlikler kapsamında Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Füsun Batum'un yönetiminde, Esenkent Özgecan Aslan Parkı’nda sahne aldı. Koro, Mustafa Kemal'in sevdiği şarkıları seslendirdi.