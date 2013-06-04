İzmir Lozan Kapısı'nda alevler yükseldi



İzmir'de Gezi Parkı eylemine destek için düzenlenen gösteride Gündoğdu Meydanı’nındaki protestoculardan ayrılan bir grup Lozan Meydanı’na yürüyüşe geçti.

Göstericiler Lozan Meydanı’na geldiklerinde Kültürpark Fuar Kapısı’ndaki plastik bilet gişelerini yerinden söküp ateşe verdi. Bu arada kapının her iki tarafındaki direklerden biri de tutuştu.

Burada eski Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın dev resminin bulunduğu tabelanın yakılmasını bazı göstericiler engelledi. Bu sırada bir gösterici de mobese kamerasının bulunduğu direğe tırmanıp kameraların yönünü değiştirdi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracını da taşlayan göstericiler, itfaiyenin müdahale etmesini engelledi.

Göstericiler Lozan Meydanı’nda barikat oluştururken polisin müdahale etmediği görüldü. Gösteriler, Göztepe, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar, Bornova’da geç saatlere kadar devam etti.