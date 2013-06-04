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İzmir Lozan Kapısı'nda alevler yükseldi

Gezi Parkı direnişinde izmir'de protestocular Lozan Kapısı'nı yaktı

04 Haziran 2013 04:05


İzmir'de Gezi Parkı eylemine destek için düzenlenen gösteride Gündoğdu Meydanı’nındaki protestoculardan ayrılan bir grup Lozan Meydanı’na yürüyüşe geçti.

Göstericiler Lozan Meydanı’na geldiklerinde Kültürpark Fuar Kapısı’ndaki plastik bilet gişelerini yerinden söküp ateşe verdi. Bu arada kapının her iki tarafındaki direklerden biri de tutuştu.

Burada eski Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın dev resminin bulunduğu tabelanın yakılmasını bazı göstericiler engelledi. Bu sırada bir gösterici de mobese kamerasının bulunduğu direğe tırmanıp kameraların yönünü değiştirdi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye aracını da taşlayan göstericiler, itfaiyenin müdahale etmesini engelledi.

Göstericiler Lozan Meydanı’nda barikat oluştururken polisin müdahale etmediği görüldü. Gösteriler, Göztepe, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar, Bornova’da geç saatlere kadar devam etti.

 

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