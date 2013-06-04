Antalya'da Gezi Parkı eylemlerine 3 bin kişilik destek

Antalya'da Gezi Parkı direnişine destek vermek için toplanan eylemciler, polis müdahalesine uğradı. Havanın kararmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda yeniden toplanan eylemciler, saat 21.00 sıralarında 3 bin kişiye ulaştı.

Antalya'da saat 16.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde toplanan çoğunluğu çocuk 100 kişilik grupla konuşan polis şefleri, gösterilerin amacını aştığını, basın açıklaması yapmalarına izin vereceklerini belirtti.

Grup içerisinde bulunan bazı kişiler, kendilerine ikram edilen su, meyve suyu, kola gibi içecekleri reddederken, diğer kişileri de almamaları konusunda uyardı. Bu sırada kalabalığın olduğu alana gelen yaklaşık 200 kişilik grup diğer grubun arasına karışarak, polise taşlarla saldırdı.

Polis megafonlarından yapılan uyarılara rağmen saldırılarına son vermeyen, TOMA ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne ait aracı taşlayan gruba, basınçlı boyalı suyla karşılık verildi. Az sayıda gaz bombasının atıldığı alandan çocuklar ara sokaklara kaçarak uzaklaştı.

Polislerin geri çekilmesiyle ara sokaklardan taş atan çocukların eylemi sürüyor.

Küçük bir kızın bacağına gaz kapsülü geldi

Antalya'da akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerinde toplanan grup, polisin basınçlı su ve biber gazlı müdahalesiyle ara sokaklara kaçarak dağıldı. Bacağına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle hafif yaralanan 15 yaşlarındaki gösterici kız, bir polis tarafından kucaklanarak bölgede hazır bekletilen ambulansa götürüldü.

Bu sırada gözaltına alınmak isterken polisle arbede yaşayan kişi nedeniyle mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Göstericinin serbest bırakılmasını isteyen bazı vatandaşlar ile göstericiyi polisin götürmesini isteyen mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma, polisin müdahalesiyle sona erdi. Vatan Kavşağı istikametine kaçan göstericilerinden 10'u aşkın kişi gözaltına alındı. Polis, AKP İl Binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda 3 bin kişi

Antalya'da Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek noktalarından biri Cumhuriyet Meydanı'nda, havanın kararmasıyla birlikte yeniden toplanmalar başladı. Saat 15.00 sıralarında gençlerin gelmeye başladığı meydanda kalabalık, saat 21.00 sıralarında 3 bin kişiye ulaştı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle alanı dolduranlar sloganlarla hükümeti istifaya davet ederken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı dev Türk bayrağıyla sarıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda vuvuzeladan düdüğe, tencereden tavaya her şey birbirine vurularak ses çıkartıldı. Eylem sırasında meydanda bulunan gösteri havuzunda, lazer gösterisiyle Atatürk fotoğrafı ve Mustafa Kemal'in "Ne mutlu Türküm diyene" sözü yansıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden destek eyleminde, Antalya'da çatışmaların yaşandığı AKP İl Başkanlığı ve Gazi Bulvarı çevresine katılım olmaması için sürekli slogan atarak uyarılarda bulunuldu.