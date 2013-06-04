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Antalya'da belediye TOMA'lara su vermedi

TOMA'lara su takviyesi talebi, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından red cevabı aldı

04 Haziran 2013 00:32

Antalya'da Taksim Gezi Parkı protestolarına destek eyleminde çatışmalar meydana geldi. Polisin Toplumsal Müdahale Aracı TOMA'lara su takviyesi talebi, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Antalya'da cumartesi gecesi başlayan çatışmalarda polis TOMA'lara su takviyesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. İtfaiye Daire Başkanlığı ise talebin kendi görev tanımı içinde bulunmadığını belirterek reddetti, olası yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale edebileceğini bildirdi. Bunun üzerine polis AKP Kepez Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı sulama tankerlerini takviye depo olarak kullanmaya başladı. Fakat tankerlerin depolama kapasitesinin düşük olması nedeniyle polisin yaşadığı sıkıntıyı çözmek için Antalya Vali Vekili Turan Eren devreye girdi. Eren'in İtfaiye Daire Başkanlığı'na verdiği talimatla bir itfaiye aracı TOMA'lara su takviyesi için tahsis edildi.

Olayın duyulmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden CHP'li Başkan Mustafa Akaydın'a destek mesajları yağdı.

 

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