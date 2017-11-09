Lozan imzacısının torunu hangi partiye katıldı?

İYİ Parti, yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Partinin teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, dün (8 Kasım 2017) 30 ilin kurucu il başkanlarını açıkladı. Ataması merakla beklenen illerin başında gelen Trabzon’a, Türkiye'nin 7'nci Başbakanı Hasan Saka’nın kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Hasan Saka, İyi Parti Trabzon İl Başkanı olarak atandı.

"İktidar olmak istiyoruz"

Yeniçağ'da yer alan habere göre “Türkiye’yi yönetmeye talibiz” diyen Saka, görevin kendisine layık görülmesinden dolayı Meral Akşener ve Koray Aydın’a müteşekkir olduğunu belirtti. Saka şunları kaydetti:

“Trabzon zor bir şehir… Siyaset zordur. Ekip olarak her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkenin makus talihini değiştirecek karizmatik bir genel başkanımız var. Yıllarca bakanlık yapmış Koray Aydın’ımız var. Keza birçok defa vekillik ve bakanlık yapmış arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Hep birlikte bu ülkenin iktidarına talibiz. Ülkeyi yönetmek istiyoruz. Ülkede huzuru, barışı ve kardeşliği yeniden tesis etmek istiyoruz.”

İyi Parti Trabzon İl Başkanı Hasan Saka kimdir?

1971 yılında Trabzon’un Akçaabat İlçesi Zeytinlik Köyü’nde doğan Hasan Saka; İlk, orta ve lise eğitimini Akçaabat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından 1996 yılında vatani görevini yerine getirdi. Yaklaşık 25 yıldır sigorta ve muhasebe sektöründe çalışan Saka, Mali Müşavirlik hizmeti veren bir firmanın ortağı. Aynı zamanda Trabzon Amatör Futbol liginde mücadele eden Akçakalespor Futbol Takımı’nın kulüp başkanı olan Saka’nın iki kız çocuğu var.

Dedes, Hasan Saka, İstanbul'un son meclisinde yer aldı

1885 yılında Trabzon'da doğan dede Hasan Saka,Trabzon Askeri Rüştiyesi ile Mülkiye İdadisini birincilikle bitirdi. Saka, 1908 İnkılabından sonra Mülkiye Mektebini ikmal ile Paris'te Siyasi İlimler Mektebinde İktisat ve Maliye eğitimi aldı. İstanbul Meclisinin son yıllarında Trabzon Milletvekili oldu.

Hem TBMM Başkanı hem de üniversitede hocalık yaptı

Hasan Saka, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra yine Trabzon Milletvekili seçildi ve Lozan Konferansına üye olarak katıldı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği'ne seçilmiş ve aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesinde ve Siyasal Bilgiler Okulunda Profesör olarak görev yapmıştır.

2 yıl başbakanlık görevinde bulundu

13 Eylül 1944’den 10 Eylül 1947 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığını yapan Saka, 5 Eylül 1947’de Başbakan oldu. 14 Ocak 1949’a kadar bu görevini sürdüren Saka’nın Türk siyasi tarihinde önemli bir ağırlığı bulunuyor.