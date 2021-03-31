Louvre Müzesi'nde 480 binden fazla eser çevrim içi ziyarete açıldı

Louvre Müzesi, aralarında Mona Lisa, Venus de Milo ve Hermes Heykeli'nin de bulunduğu 480 binden fazla eseri çevrim içi ziyarete açtı.

Louvre Müzesi yönetimi tarafından yapılan duyuruda, şu an için az sayıda sanat eserinin çevrim içi olarak ziyaret edilebildiği, cuma günü itibarıyla tüm sanat eserlerinin görülebileceği belirtildi.

Müzede bulunan ve sayıları 480 bini aşan sanat eserlerine "collections.louvre.fr" sitesi üzerinden erişilebilecek.

Şu an çevrim içi erişilebilen eserler arasında Mona Lisa, Cana’da Düğün, Semadirek’in Kanatlı Zaferi, Venus de Milo, Napolyon’un Taç Giyme Töreni ve Halkın Önündeki Özgürlük eserleri bulunuyor.

Müzeye ait depoda bulunan ve ödünç alınan eserlerine de internet sitesi üzerinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.