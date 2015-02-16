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Yaşam
Deutsche Welle

Louis Jourdan hayatını kaybetti

Ünlü Fransız oyuncu Louis Jourdan 93 yaşında hayatını kaybetti.

16 Şubat 2015 13:57


Jourdan'ın biyografisini yazan Olivier Minne Pazar günü AFP’ye yaptığı açıklamada oyuncunun Cumartesi günü Los Angeles’taki evinde hayata gözlerini yumduğunu söyledi. Minne, ünlü oyuncuyu Hollywood’un altın çağının son ‘’Fransız sevgilisi’’ olarak nitelendiriyordu. Jourdan, kendine özgü Fransız aksanıyla tanınıyordu.

Gerçek ismi Louis Robert Gendre olan Marsilyalı oyuncu, 1930'ların sonunda çoktan Fransız sinemasının tanınan yüzleri arasına girmişti. Fransız direnişinde yer aldığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Hollywood'a taşındı. Joan Fontaine, Jennifer Jones, Grace Kelly ve

Shirley MacLaine gibi ünlü kadın oyuncularla başrol oynayan aktör ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu' ve ‘Gigi' gibi romantik filmlerde yer aldı. Sonraları ise James Bond serisinden Ahtapot'ta olduğu gibi daha sert karakterli rollerle izleyicinin karşısına çıktı. Oyuncu, Hollywood Bulvarı'nda iki yıldızla onurlandırılmıştı.

AFP/AP/SÖ,AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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