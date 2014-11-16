Loto milyonerinin bürosuna kurşun yağmuru

Edirne'de geçen Eylül ayında Süper Loto'dan 11 milyon kazanan Edirneli hamal Fuat Özdemir'in büro kiraladığı iş merkezinde kimliği belirsiz kişilerce tabancayla 5 el ateş edildi. Kurşundan biri iş merkezinin 4'ncü katındaki Özdemir'in yeni kiraladığı bürosunun camına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri 3 kişi oldukları öne sürülen şüphelilerin peşine düştü.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, olay dün gece, Abdurrahman Mahallesi, Tarlakapı Caddesi’ndeki 5 katlı iş merkezinin önünde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi iş merkezi önüne gelerek tabanca ile 5 el ateş etti. Kurşunlardan biri geçen Eylül ayında Süper Loto’dan 11 milyon 345 bin 645 lira ikramiye kazanan Edirneli hamal Fuat Özdemir’in 4’ncü katta yeni kiraladığı bürosunun camına isabet etti. Saldırganlar kaçarken, silah sesini duyanlar polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede gelen polis ekipleri kurşunlardan birinin Fuat Özdemir’in kiralığı büronun camına isabet ettiğini tespit etti.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri silahlı saldırının Özdemir’e yönelik olup, olmadığını anlamak için araştırma başladı. İş merkezi ve cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Süper Loto’dan 11 milyon 345 bin 645 lira ikramiye kazanan hamal Fuat Özdemir, patronunun kendisini kandırarak parasının 5 milyon 300 lirasını aldığını iddia ederek suç duyusunda bulunmuştu. B.A. ise kupona ortak olduklarını söylemişti.

Öte yandan Özdemir’in paranın bir kısmıyla ağabeyine ve kardeşlerine ev, araba ve motosiklet aldığı, ancak aile fertleri arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Yeğenine 20 bin liralık motosiklet alan Fuat Özdemir’e ağabeyinin “Herkese ev, araba aldın. Bize sadece 20 bin liralık motosiklet düştü” dediği öne sürülmüştü.

Özdemir’in çevresindekilere “Para huzur getirmedi” dediği, ayrıca tehditler aldığı için koruma tutmak zorunda kaldığı belirtiliyordu.