Lost'un yönetmeni Türk oyuncuya övgü yağdırdı

Lost, Prison Break, Grey’s Anatomy, Criminal Minds ve Miami Vice gibi dünyaca ünlü dizilerde yönetmenlik yapan Bobby Roth, oyuncu Ceren Yılmaz’a övgüler yağdırdı.

Bobby Roth, Ceren Yılmaz’ın da rol aldığı “Filinta” dizisinin ilk sezonunun aksiyon sahnelerini çekmişti. Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Drama Short Film Festivali’ne katılan yönetmen, iki yıl aradan sonra festivalde karşılaştığı Ceren Yılmaz’a “Bence Türkiye’den çıkan en güzel şey sensin” diyerek iltifat etti. Yönetmen, genç oyuncuya “Kesinlikle ekranlarda olmalısın” şeklinde bir tavsiyede de bulundu.