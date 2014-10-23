Lost dizisinin yönetmeni Türkiye'de

İzmit'te, kapatılan Seka Kağıt Fabrikası içindeki eski binalar değerlendirilerek oluşturulan SEKA Film Platosu bugün dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth'u ağırladı. Roth, ünlü "Lost" dizisinin de yönetmeniydii.

Radikal'de yer alan habere göre, burada çekimleri devam eden ve Kasım ayında da TRT'de yayınlanmaya başlayacak Osmanlı dönemi polisiye dizisi 'Filinta' için özel sahneler çekmek üzere gelen Bobby Roth ve dizi oyuncuları diziyi tanıttı. Bobby Roth, Filinta adlı Osmanlı polisiye dizisinin dünyada insanların ilgisini çekeceğini ve Türkiye 'nin de tanınmasını arttıracağını söyledi.

Dizinin tanıtım toplantısına Roth'un yanı sıra Altuğ Küçük ve dizinin oyuncuları Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Onur Tuna, Naz Elmas, Damla Aslanalp, Kayra Şenocak, Yosi Mizrahi, Kamil Güler, Reshad Strik, Kemal Zeydan, Serhan Ernak, Hakan Yufkacıgil ve Ceren Yılmaz katıldı.

'Çin’den sonra gördüğüm en büyük Plato’

Lost'un yönetmeni Bobby Rooth projeyi çok beğendiğini belirterek, "Projeden dolayı çok heyecanlıyım. Uzun soluklu bir dizi olacağa benziyor. Kocaeli'nin tanıtımında, kültür sanatının ön plana çıkmasında önemli bir çalışma olacak. Kocaeli film platosu Çin'den sonra gördüğüm en büyük plato" dedi.

Kasım ayında TRT ekranlarında yayınlanacak olan Es Film ve Her şey Film'in yapımcılığını, Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini yaptığı 'Filinta' dizisinde, Kocaeli'nden de bin 364 figüran yer alacak. Filinta dizisinin birkaç bölümünü Lost'un yönetmeni Bobby Roth çekecek. İlerleyen yıllarda yabancı ve yerli filmlerin çekimleri için de Seka Park film platosu dünyaya açılacak.