Los Angeles’i susuzluktan kurtarmak için baraja 96 milyon top attılar

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinin susuzluk sorununu çözebilmek için ilginç bir uygulama yürütüyor. Los Angeles Belediyesi şehre su sağlayan barajlardaki suyun aşırı sıcaklıkla buharlaşarak susuzluğa yol açmasını önlemek için barajları elma büyüklüğünde siyah plastik toplarla örtme kararı aldı. Bu çerçevede, Los Angeles’a su sağlayan barajlardan birine tam 96 milyon plastik top bırakılarak barajın üstü örtüldü.

Los Angeles Times’ın haberine göre, Belediye Başkanı Eric Garcetti kuraklık nedeniyle susuzluk tehdidiyle karşı karşıya bulunan kente su sağlayan barajlardaki suyun buharlaşarak boşa gitmesini önlemek amacıyla toplam maliyeti 34.5 milyon doları bulan "gölge topu" projesi başlattı.

Proje çerçevesinde kente su sağlayan barajlardan biri olan Sylmar Barajı’na tam 96 milyon siyah polietilen top bırakıldı.



Son 20 milyon top dün Belediye Başkanı Garcetti’nin de katıldığı bir törenle baraja bırakıldı.

Her biri 36 cent’e mâl olan ve son 20 milyon topla birlikte barajı tamamen örten toplar, buharlaşmayı yüzde 85 ila 90 arasında, yani neredeyse tamamen önleyecek.

Söz konusu toplar, güneşin neden olduğu zehirli kimyasal reaksiyonların oluşmasının önüne geçerek suyun kirlenmesini engelleyecek. Toplar ayrıca suyu toz, kimyasal maddeler ve yabani hayvanlar gibi dış etkenlere karşı da koruyarak kirlenmeyi azaltacak.

Yetkililer, 34.5 milyon dolarlık projenin, diğer yöntemlerden en az 250 milyon dolar ucuza mâl olduğunu açıkladı.