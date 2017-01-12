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Yaşam
Deutsche Welle

Los Angeles'a Star Wars müzesi kurulacak

Star Wars fanatiklerinin gözdesi olacak George Lucas müzesi Los Angeles'ta kuruluyor. Melekler Şehri 1 milyar dolarlık müzeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

12 Ocak 2017 16:53

Star Wars filmlerinin yapımcısı ve senaristi George Lucas'ın sanat eserleri ve filmlerinde kullanılan eşyalarından oluşan koleksiyonunun sergileneceği "Museum of Narrative Art" ya da "Anlatım Sanatları Müzesi", Los Angeles kentinde kurulacak.

Lucas'ın çoğunu kendisinin finanse edeceği ve 1 milyar dolara mal olması beklenen müzenin uzay gemisi şeklinde olması ve Los Angeles'taki Exposition Park'ta, Doğal Tarih Müzesi'nin yanındaki yedi dönümlük arazide kurulması planlanıyor.

Los Angeles kent yönetimi tarafından yapılan açıklamada müzenin şehre yeni iş alanları sağlamak ve turistleri çekmek için bir şans olduğu vurgulandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti "Sanat ilham vermek, etkilemek, eğitmek ve heyecanlandırmak için vardır" şeklinde bir açıklama yaptı. Garcetti milyonlarca Los Angeles'lının ve ziyaretçinin bu zengin koleksiyonu ziyaret etmekten keyif alacağını söyledi.

Müzede Star Wars serisi filmlerinde kullanılan eşyaların yanı sıra Lucas'ın kişisel koleksiyonundan Oz Büyücüsü ve Casablanca filmlerinden eşyalar ve Norman Rockwell gibi sanatçıların eserleri de sergilenecek.

Lucas müzeyi on yıldan uzun süredir hayata geçirmeye çalışıyordu ve hukuki engellerle kaşılaşana kadar Chicago'da olmasını planlamıştı. San Francisco da müzeye ev sahipliği yapmak istemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, AP, Reuters/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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