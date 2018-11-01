"Loris bana da mesaj attı ama ben onu ifşa etmedim”

Magazin D Cumartesi’nin sunucusu Dilay Korkmaz, Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius’un kendisine mesaj attığını söylerken "Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor” dedi.

Bir magazin programına konuk olan Korkmaz, şunları söyledi:

"Loris, Türkiye’ye ilk geldiğinde bana da DM’den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.

Sadece Loris değil Türkiye’den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.

Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın.

Galatasaray, Beşiktaş diğer takımlardan da mesaj atanlar oldu.

‘Naber, nasılsın’ diye yazmıyor futbolcular. Mesela ben Beşiktaşlıyım maça gidiyorum.

Fotoğraf paylaşıyorum, akşam mesaj geliyor ‘sen geldin biz maçı kazandık.’ Ne alakası var ben tuttuğum takımı desteklemeye geldim."

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İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2018