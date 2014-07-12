L’Oreal, ekranda gördüğü taraftarla bir kerelik sözleşme imzalamış

Belçika taraftarı Axelle Despiegelaere’i Dünya Kupası maçları esnasında ekranda gören L’Oreal, genç taraftarla sözleşme imzalamıştı. Birkaç gün sonra feshedilen sözleşmenin, Despiegelaere’nin av fotoğraflarının ortaya çıkması nedeniyle iptal olduğu konuşuluyordu. L’Oreal yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, sözleşmenin yalnızca bir video çekimi için geçerli olduğunu ve Despiegelaere’in firmada düzenli çalışmasının planlanmadığı belirtti.



Radikal'in ABC’ye dayandırdığı habere göre, sözleşmenin av fotoğraflarıyla bir ilgisi olmadığını ifade eden firma yetkilileri, “Despiegelaere ile Belçika için hazırladığımız bir videoyu çektik ve yayınladık. Bu bir kerelik bir sözleşmeydi ve bitti” dedi.



Genç taraftarın av fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra Facebook sayfasını kapattığı biliniyor.