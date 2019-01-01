'Lorca Şiirlerinde Bernarda', 4 Ocak'ta prömiyerini yapıyor

Dünyaca ünlü İspanyol yazar Federico García Lorca'nın 'Bernarda Alba'nın Evi' adlı oyunundan uyarlanan 'Lorca Şiirlerinde Bernarda', prömiyerini 4 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Tatbikat Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak oyunun reji ve koreografisi Binnaz Dorkip'e ait. Aynı zamanda oyunda dünyaca ünlü gitarist Estas Tonne'nin müziklerine de yer veriliyor. Oyunda, Korhan Başaran, Müge Güleşen, Betül Karapolat, Melih Efe Çınar, Umut Sevgül, Ezgi Sonkuş, Selin Tekman ve Derin Beşikçioğlu rol alıyor.

İspanya İç Savaşı öncesi toplumda yaşanan kaosun ev içine yansımasını sahneye taşıyan Bernarda Alba'nın Evi'nde Lorca'nın karakterleri 'ahval ve şerait' içinde doğanın karşı konulmaz temel güçleri olarak gördükleri yasalar ve toplumsal normlar arasında sıkışıp kalmıştır. İstekler, katı koşullara hapsolmuştur. Cinsiyet, iktidar, hiyerarşi tıpkı günümüzde olduğu gibi Lorca tarafından ev içinde dünyamız olarak anlatılmıştır. Lorca’nın kaleme aldığı “Bernarda Alba’nın Evi” dinin yükselen değerleri, faşizm ve ulusalcılık akımlarına karşı tutum sergiler. Faşist diktatör Franco’yu masumiyeti katletmekle suçlar. Lorca 18 Ağustos 1936’da Granada milliyetçileri tarafından yargılanmadan kurşuna dizildi.