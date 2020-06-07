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Yaşam

Looney Tones karakterlerine silah ayarı: Elmer Fudd, artık Bugs Bunny'nin peşinden tüfekle koşmayacak

07 Haziran 2020 20:13

HBO Max'de yeniden yayınlanmaya başlayan Looney Tunes çizgi filmlerindeki karakterler silahsızlandırılıyor.  

Aynı karakterlerle yeni maceraların işlendiği popüler çizgi filmlerin kahramanları bundan böyle ellerine silah almayacak. Buna tüfeğiyle Bugs Bunny'nin peşinden koşan Elmer Fudd da dahil.

Yeni maceraların yapımcılığını üstlenen Warner Bros.'dan Peter Browngardt'ın açıklamasına göre Fudd, yine Bugs Bunny'nin peşine düşecek ama onu yakalamak için daha yaratıcı yöntemlere başvuracak. 

Elmer Fudd'ın elinde ateşli silah yerine tırpan olacak. 

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