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Dünya

Londra'daki IŞİD saldırısıyla ilgili iki kişi gözaltında

30 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlenmişti

17 Eylül 2017 13:51

İngiltere polisi Londra'da Parsons Green metro istasyonunda yapılan ve 30 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırı ile bağlantısı olduğu düşünülen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

21 yaşında olduğu açıklanan şüphelinin Londra'nın güneyindeki karakolda gözaltında tutulduğu belirtildi.

​İngiliz polisi dün de 18 yaşındaki bir başka şüpheliyi gözaltına almıştı.

Cuma günü Parsons Green istasyonunda trene konulan el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 30 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Saldırı sonrası ülkede başlayan operasyonlar çerçevesinde "terör tehdidi" seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

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