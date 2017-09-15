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Dünya
Deutsche Welle

Londra metrosundaki patlamaya terör soruşturması

Londra Metropolitan Polisi olayı bir 'terör vakası' olarak değerlendirdi

15 Eylül 2017 17:42

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili terör şüphesi yoğunlaşıyor.

Parsons Green metro istasyonunda sabah saat sekiz sularında meydana gelen patlamayla bağlantılı en az 22 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralılardan hiçbirinin durumunun ciddi olmadığı duyuruldu. Görgü tanıkları birçok yolcunun yüzünde yanıklar olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan birinde vagon içerisinde yanmış beyaz bir kutu görülüyor. Ancak soruşturma ekipleri henüz patlamanın neden kaynaklandığını netleştirmiş değil.

Londra Metropolitan Polisi olayın bir "terör vakası” olarak değerlendirildiğini ve terörle mücadele ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May de olayla ilgili olarak hükümetin acil durum komitesini (COBR) toplantıya çağırdı. May "Duygularım Parsons Green'de yaralananlar ve terör şüphesi bulunan bu olaya hızla ve cesurca karşılık veren acil durum ekipleriyle birlikte” dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da Londra'nın "terörle sindirilemeyeceğini ya da alt edilemeyeceğini” söyledi.

Patlama sonrası Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, Reuters/EC, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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