Londra metrosunda patlama; en az 29 yaralı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parsons Green metro istasyonunda patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk haberlere göre olayda 29 kişinin yaralandığı bildirildi.İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili yaptığı açıklamada patlamanın bir "terörist saldırı" olduğunu açıkladı.

İngiliz haber sitesi Mail Online, patlamanın 'el yapımı patlayıcı cihaz' ile gerçekleştiğini aktardı. el yapımı bombada bir zamanlayıcı da yer alıyordu. BBC muhabiri Frank Gardner, bombanın kısmen başarısız olduğunu gösteren verilere ulaşıldığını aktardı. Olay yerinde patlamamış ikinci bir bombanın etkisiz hale getirildiği iddia edildi.Saldırıyla ilgili 1 şüphelinin tespit edildiği açıklandı.

Irak Şam İslam Devleti, Amak haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla, saldırıyı üstlendiğini bildirdi.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, patlama ile ilgili olarak yüzlerce polisin görevlendirildiği, İngiltere İç İstihbaratı Servisi (MI5) ile birlikte çalışıldığını duyurdu.

Olay yerinden gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu görülüyor.

Olay yerine ambulanslar ulaştı. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı.

Londra polisi olayın Parsons Green metro istasyonunda yaşandığını söyledi. Trende çekildiği iddia edilen bir fotoğraf, yanan bir plastik kovayı gösteriyor.

Olay yerine birçok ambulans ve itfaiye ekibiyle birlikte polis sevk edilirken Wimbledon ile Earls Court arasındaki bağlantı durduruldu.

metro.co.uk’e konuşan yolculardan biri, “Bacağımdan yaralandım. Çok büyük bir alev gördüm ve bazı insanların ‘bomba patladı’ diye bağırdığını duydum” dedi.

Olay yerine silahlı çevik kuvvet gelirlen, yapılan açıklamda en az 50 kişilik bir ekibin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Reuters’a konuşan görgü tanıkları, “En arkadan bir önceki vagondaydım ve bir gürültü duydum. Dönüp baktığımda bana doğru gelen bir alev gördüm” ifadesini kullandı.

Patlamanın görgü tanıklarından birisi BBC Londra televizyon kanalının sunucularından Riz Lateef oldu.

Metroyla işe gelirken olayın yaşandığını anlatan Lateef, "Parsons Green istasyonunda metroyu bekliyordum. İnsanlar vagonlardan çıkıp koşmaya başladı. Büyük bir panik yaşandı. Patlama sesini ben de duydum" diyor. Lateef, yaşanan panik ve kaçışma anında izdiham çıktığını ve yaralanan kişiler gördüğünü de söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın bir "terörist saldırı" olduğunu açıkladı. May saldırıda yaralanan kişilere ve güvenlik güçlerine de "düşüncelerim sizlerle" mesajı verdi.

Güvenlik komitesi COBRA'yı toplayan Theresa May, bu toplantı sonrası yaptığı açıklamada da saldırının, "ciddi kayıplar yaratmak amacında olduğunu" söyledi.

May, "terör tehdidi seviyesinin" en yüksek ikinci seviyede tutulmaya devam edeceğini de ifade etti.

Londra'nın ilk müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "terörizme yenilmeyeceğiz" dedi.

İngiltere’de 2005 yılında metro ve otobüse düzenlenen saldırıda 52 kişi ölmüştü.