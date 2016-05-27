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Dünya

Londra'da otobüslere 'Sübhanallah' yazıldı

İşçi Partili Sadiq Khan, Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu

27 Mayıs 2016 20:17

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden kırmızı, iki katlı otobüslerin üzerine "Sübhanallah" yazılı ilanlar yerleştirildi.

Uluslararası insani yardım kuruluşu "Islamic Relief" tarafından yürütülen ve ramazan ayı boyunca sürecek kampanyayla, Suriye'deki iç savaş kurbanlarına yardım toplanması amaçlanıyor.

hürriyet'in haberine göre; Londra'nın 10 semtinde hizmet veren 180 otobüsün üzerinde ramazan ayı boyunca "Sübhanallah" yazılarının görülecek.

Kuruluş ayrıca, ramazanın başlamasıyla Birleşik Krallık'ın Birmingham, Manchester ve Bradford kentlerindeki otobüslerde de aynı posterlerle yer verileceğini açıkladı.

 

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