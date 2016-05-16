Sağcı İtalyan lider: Müslüman belediye başkanı Londra'yı havaya uçurunca görüşürüz

İtalya'da ana muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Beppe Grillo, Pakistan kökenli Müslüman Sadiq Khan'ın Londra Belediye Başkanı seçilmesiyle ilgili olarak “Westminster'ı havaya uçurduğu zaman görüşürüz” dedi.

Komedyen olarak üne kavuşan Beppe Grillo’nun kurucusu olduğu ve fiili olarak liderliğini yaptığı 5 Yıldız Hareketi 2013'te ilk kez genel seçimlere girmiş ve oyların yüzde 25’ini almıştı. Halen komedi şovlarına da dev edem Grillo, siyaseten doğru olmaktan uzak esprileriyle tanınıyor.

La Repubblica gazetesinin haberine göre Grillo dün de Padova kentinde yaptığı bir şovda, Sadiq Khan'la ilgili olarak "Bir Bangladeşlinin seçilmiş olması sıra dışı. Westminster'ı havaya uçurduğu zaman görüşürüz" dedi.

Londra'da parlamento ve bakanlıklar Westminster semtinde bulunuyor.

Kendisini sağcı ya da solcu olarak tanımlamaktan kaçınan, katılımcı demokrasiyi savunsa da parti içindeki anti-demokratik uygulamaları tartışılagelen 5 Yıldız Hareketi’nin fiili lideri, bu sözleri yüzünden ırkçılıkla suçlanmaya başladı.

İtalyan Komünist Partisi’nin yayın organı olarak Antonio Gramsci tarafından kurulan ancak bugün iktidardaki Demokratik Parti’ye yakın olan L’Unita gazetesi, Grillo’nun aşırı sağcı, göç ve İslam karşıtı Kuzey Ligi lideri Matteo “Salvini'den bile daha kötü" olduğunu yazdı.

"Hem cahil hem faşist"

İktidardaki Demokratik Parti’den Roma Belediye Başkanı adayı olan Roberto Giachetti de Twitter’a yazdığı mesajda Grillo’nun bu “esprisinin” kendisini güldürmediğini söyledi.

Haber siteleri ve sosyal medyadaki yorumlarda da Grillo, hem Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Sadiq Khan’dan “Bangladeşli” diye söz ettiği için cahillikle hem de ırkçılık ve faşistlikle suçlandı. Bir yorumcu da “Sadece komedyenlik yapan biri böyle bir şaka yapabilir ama bir siyasetçi yapamaz. (Donald) Trump bile bunu yapmazdı” dedi. Sosyal medya kullanıcılarından Grillo’ya politikayı bırakıp tam zamanlı komedyenliğe dönme çağrıları da geldi.

Beppe Grillo’nun liderliğinde 2009’da kurulan 5 Yıldız Hareketi, ilk kez girdiği 2013 genel seçimlerinde oyların yüzde 25’ini alarak tek başına en fazla oyu alan siyasi parti olmuştu. Ancak İtalya’da sol ve sağ grupların koalisyon halinde genel seçime girme geleneği sayesinde, merkez-soldaki diğer partilerle birlikte yüzde 29 oy alan Demokratik Parti hükümeti kurmuştu. Koalisyon hükümetine katılmayı reddeden ve halen muhalefette bulunan 5 Yıldız Hareketi, geçen hafta yayımlanan bir ankete göre ilk sırada geliyor. Index Research tarafından yapılan ankete göre 5 Yıldız Hareketi bugün yüzde 28.4, Demokratik Parti ise yüzde 28 oya sahip.