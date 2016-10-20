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Spor

Londra'da Mesut Özil'in gecesi

Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets ağlarını 3 kez havalandıran Mesut Özil, gecenin yıldızı oldu

20 Ekim 2016 13:00

Arsenal'ın Ludogorets'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mesut Özil, 3 gol atarak yıldızlaştı.

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi başlayan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de hız kesmedi. Arsene Wenger'in öğrencileri, Ludogorets'i farklı geçerek galibiyet serisine bir maç daha ekledi.

Londra'daki karşılaşmanın daha başında Alexis Sanchez'in harika aşırtmasıyla öne geçen Arsenal, 43. dakikada son haftaların yıldızı Walcott ile harika bir gol dha buldu ve farkı iikiye çıkardı.

İkinci yarının ilk dakikasında bu kez Chamberlian sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Bulgar rakibi karşısında 56. dakikada Mesut Özil. 4. golü getiren isim oldu.

Mesut kalan bölümde 2 gol adaha attı ve hat trick yaptı Arsenal de karşılaşmayı 6-0 kazandı. Böylece 7 puana yükselen Arsenal lideliğini sürdürdü. 

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