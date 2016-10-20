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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 8 maçla tamamlandı. Messi, eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'yi 3 gol atarak devirdi

20 Ekim 2016 02:39

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (A, B, C ve D) oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. B Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Napoli 3-2 yenerken, gecenin beklenen maçında Barcelona, Manchester City'yi Messi'nin 3 ve Neymar'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Gecenin en farklı skorunu Ludogorets'i 6-0 yenen Arsenal alırken, Mesut Özil attığı üç golle yıldızlaştı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve skorları.

 

A Grubu

 

Arsenal - Ludogorets: 6-0 (Goller: Sanchez, Walcott, Chamberlain, Mesut Özil 3)

PSG - Basel: 3-0 (Goller: Di Maria, Lucas, Cavani)
 

B Grubu

 

Napoli - Beşiktaş:  2-3 (Goller: Mertens, Gabbiadini - Aboubakar, (2) Adriano) 

Dinamo Kiev - Benfica: 0-2 (Goller: Salvio, Cervi)

 

C Grubu

 

Barcelona - Manchester City: 4-0 (Goller: Messi (3) Neymar)

Celtic - B. Monchengladbach: 0-2  (Goller: Stindl, Hahn)

 

D Grubu

 

Rostov-Atletico Madrid: 0-1 (Goller: Carrasco)

Bayern Münih - PSV: 4-1 (Goller: Muller, Kimmich, Lewandowski, Robben - Narsingh)

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