Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (A, B, C ve D) oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. B Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Napoli 3-2 yenerken, gecenin beklenen maçında Barcelona, Manchester City'yi Messi'nin 3 ve Neymar'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Gecenin en farklı skorunu Ludogorets'i 6-0 yenen Arsenal alırken, Mesut Özil attığı üç golle yıldızlaştı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve skorları.

A Grubu

Arsenal - Ludogorets: 6-0 (Goller: Sanchez, Walcott, Chamberlain, Mesut Özil 3)

PSG - Basel: 3-0 (Goller: Di Maria, Lucas, Cavani)



B Grubu

Napoli - Beşiktaş: 2-3 (Goller: Mertens, Gabbiadini - Aboubakar, (2) Adriano)

Dinamo Kiev - Benfica: 0-2 (Goller: Salvio, Cervi)

C Grubu

Barcelona - Manchester City: 4-0 (Goller: Messi (3) Neymar)

Celtic - B. Monchengladbach: 0-2 (Goller: Stindl, Hahn)

D Grubu

Rostov-Atletico Madrid: 0-1 (Goller: Carrasco)

Bayern Münih - PSV: 4-1 (Goller: Muller, Kimmich, Lewandowski, Robben - Narsingh)