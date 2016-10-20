Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları 4 grupta (A, B, C ve D) oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. B Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Napoli 3-2 yenerken, gecenin beklenen maçında Barcelona, Manchester City'yi Messi'nin 3 ve Neymar'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Gecenin en farklı skorunu Ludogorets'i 6-0 yenen Arsenal alırken, Mesut Özil attığı üç golle yıldızlaştı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve skorları.
A Grubu
Arsenal - Ludogorets: 6-0 (Goller: Sanchez, Walcott, Chamberlain, Mesut Özil 3)
PSG - Basel: 3-0 (Goller: Di Maria, Lucas, Cavani)
B Grubu
Napoli - Beşiktaş: 2-3 (Goller: Mertens, Gabbiadini - Aboubakar, (2) Adriano)
Dinamo Kiev - Benfica: 0-2 (Goller: Salvio, Cervi)
C Grubu
Barcelona - Manchester City: 4-0 (Goller: Messi (3) Neymar)
Celtic - B. Monchengladbach: 0-2 (Goller: Stindl, Hahn)
D Grubu
Rostov-Atletico Madrid: 0-1 (Goller: Carrasco)
Bayern Münih - PSV: 4-1 (Goller: Muller, Kimmich, Lewandowski, Robben - Narsingh)