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Çevre

Londra'da girişimciler hava kirliliğine savaş açtı

Airlabs CEO’su Sophie Power bankın çevresindeki karbondioksidin yüzde 95 oranında temizlendiğini belirtti

22 Şubat 2017 22:20

Londra’da girişimci firmalarca hayata geçirilen iki yeni teknoloji vatandaşları hava kirliliğinden koruyacak. Airlabs isimli girişimci firmanın Temiz Hava Bankı isimli ürünü, üzerine oturan kişilere temiz hava partikülleri püskürtüyor. 
Özel bir filtreleme sistemine sahip olan bank beş hava temizleme ünitesine sahip.

Airlabs CEO’su Sophie Power bankın çevresindeki karbondioksidin yüzde 95 oranında temizlendiğini belirtti. Power, “Son yıllardaki araştırmalar, mazotu yüzde 50’nin üzerine düşürdüğümüz halde, ki Londra’da bu oran sadece yüzde 10 olsa dahi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) azot dioksit kurallarına ilişkin sıcak noktaların hala devam edeceği belirtiliyor. Bu teknoloji, sıcak noktalardaki anahtar pozlamayı, örneğin yol kenarı, okul, hastane ve bölgede azaltmada gerçekten iyi bir araç olabilir. Bu bölgeler insanların en fazla kirli hava soluduğu yerler” diye konuştu.

Londra’da bir başka yenilikçi proje daha hayata geçirildi. Paris menşeli girişim firması Plume Labs tarafından geliştirilen Flow, taşınabilir boyutuyla akıllı cep telefonuna mevcut hava kirliliği oranını iletiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 2012’de sağlıksız bir ortamda yaşama veya çalışma sonucunda tahmini 12.6 milyon kişi öldü. Bu oran toplam küresel ölümlerin yaklaşık dörtte biri.

Londra belediye başkanı Sadık Khan, geçtiğimiz ay soğuk ve rüzgarsız hava güneydoğu İngiltere’nin tamamında oluşacak emisyonlara izin verdiği için ilk kez çok yüksek bir hava kirliliği alarmı yayınlamıştı.

 

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