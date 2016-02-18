T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Londra'da ev fiyatına garaj

Londra'nın lüks semti Chelsea'de bir garaj açık arttırmada yaklaşık 466 bin euroya alıcı buldu. Üstelik garaj büyükçe bir otomobilin rahatça park edemeyeceği kadar küçük.

18 Şubat 2016 21:26


Müzayede evi Savills Auctions'ın verdiği bilgilere göre Londra'nın lüks semti Chelsea'deki garaj 360 bin sterline yani 466 bin euroya el değiştirdi. Garaja çok büyük talep olduğu bu nedenle beklenenin iki katı fiyata satıldığı kaydedildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre garaj o kadar küçük ki, büyük bir otomobille garaja girip çıkmak büyük maharet istiyor.

Ancak gazetenin haberine göre her ne kadar çok yüksek olsa da söz konusu garajın fiyatı Londra için rekor düzeyde değil. Haberde bundan iki yıl önce Albert Hall yakınlarında yeraltında bulunun bir garajın 400 bin sterline satıldığına işaret ediliyor. Southwark'ta ise garaj fiyatlarının yarım milyon sterlinin üzerine çıkabildiği belirtiyor.

360 bin sterline Londra'ya bir saat uzaklıkta üç odalı bir ev almak mümkün.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LondraChelseaSavills AuctionsThe GuardianAlbert HallWelle Türkçe DW/dpa/BW/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24