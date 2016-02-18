Londra'da ev fiyatına garaj



Müzayede evi Savills Auctions'ın verdiği bilgilere göre Londra'nın lüks semti Chelsea'deki garaj 360 bin sterline yani 466 bin euroya el değiştirdi. Garaja çok büyük talep olduğu bu nedenle beklenenin iki katı fiyata satıldığı kaydedildi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre garaj o kadar küçük ki, büyük bir otomobille garaja girip çıkmak büyük maharet istiyor.

Ancak gazetenin haberine göre her ne kadar çok yüksek olsa da söz konusu garajın fiyatı Londra için rekor düzeyde değil. Haberde bundan iki yıl önce Albert Hall yakınlarında yeraltında bulunun bir garajın 400 bin sterline satıldığına işaret ediliyor. Southwark'ta ise garaj fiyatlarının yarım milyon sterlinin üzerine çıkabildiği belirtiyor.

360 bin sterline Londra'ya bir saat uzaklıkta üç odalı bir ev almak mümkün.