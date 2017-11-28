Londra'da cinsiyetsiz tuvaletler için harekete geçiliyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, şehir genelinde cinsiyetsiz tuvaletlerin arttırılması için harekete geçeceğini söyledi.

Sadiq Khan, halka açık alanlarda kendisini transseksüel ve cinsiyetsiz olarak tanımlayan kişiler için şehrin daha fazla cinsiyetsiz tuvaletlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Khan, hazırlama aşamasında olduğu şablonun, Londra genelindeki çeşitliliği yansıtabilmesi için halka açık alanlarda daha fazla cinsiyetsiz tuvalet olması gerektiğini vurguladı.

Gelecek hafta açıklanacak olan dokümanın, şehir genelindeki alışveriş merkezleri ve tatil tesisleri gibi halka açık mekanlarda engelli, yaşlı ve çocuklu aileler dahil olmak üzere bütün vatandaşların erişebileceği tuvaletlerin inşa edilmesini savunduğu söylendi.

Ayrıca ülke tarihinde bir ilk olmak üzere sunulacak Londra Planı'nda, transseksüel ve cinsiyetsiz bireylerin haklarını tedarik edebilecek hükümler yer alıyor.

Planda engelli bireylerden farklı olarak, öğrenme bozukluğuna sahip veya bir bakıcının yardımcı olduğu bireyler için de "yerleri değişebilen tuvaletler" maddesinin sunulacağı söylendi.

Standart engelli tuvaletlerinden farklı olarak yapılması planlanan tuvaletlerde, boyu kişiye göre ayarlanabilen klozetler ve lavaboların yanı sıra tuvaletlere destekli kullanıma elveren özellikler eklenecek.