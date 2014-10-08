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Yaşam

Kendisiyle evlenen kadın kır düğünü yaptı

Kendisine ettiği evlilik teklifini kabul eden Grace Gelder, sonrasında bir kır düğünü organize etti

08 Ekim 2014 14:33

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir kadın, Grace Gelder kendisiyle evlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 6 yıldır sevgilisi olmadığını söyleyen Gelder, "bir süredir meditasyon, yoga ve bazı spiritüel faaliyetlerle kendisini keşfe çıktığını" belirtti.

Bunun üzerine '"kendi farkındalığını" keşfeden genç kadın, geçen yıl kasım ayında Londra'daki bir parkta bank üzerinde otururken kendisine evlenme teklif etti. 'Olumlu yanıt' alınca da Devonshire bölgesinde bir kır düğünü organize etti. Düğüne Gelder'in kız kardeşi de dâhil olmak üzere yaklaşık 50 davetli katıldı. Gelder düğünden sonra, "Kendimi daha güçlü hissettim" dedi.

Kendi kendisine yüzük takan ve aynadaki yansımasını öpen Grace Gelder, İzlandalı müzisyen Bjork'ün "Isobel" isimli şarkısında geçen "kendimle evliyim" sözünden etkilendiğini ifade etti. Şarkıda geçen "kendimle evliyim cümlesini önce çılgınca bulduğunu" söyleyen Gelder, "şimdi ise bunu tamamen anladığını" ifade etti.

Grace Gelder'ın evliliğinin yasalar önünde bir hükmü yok.

 

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