Londra'da asit saldırısı: 6 yaralı

Londra'nın doğusundaki Stratford'da gerçekleştirilen asit saldırısında 6 kişi yaralandı.

Şehirdeki ünlü alışveriş merkezlerinden Stratford Centre önünde yaşanan olayda tehlikeli maddenin, iki grup arasındaki yaşanan kavga sırasında kullanıldığı öğrenildi.

Asit saldırısında yaralanan 6 erkekten 3'ü tedavi için hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili olarak 15 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Olayın görgü tanıklarından biri, kurbanlardan birinin alışveriş merkezindeki Burger King'e koşarak "yüzündeki asit" nedeniyle yardım istediğini ifade etti.

Asit saldırılarında büyük artış

Son saldırılar, Londra'daki asit saldırılarında büyük artışın kaygı yarattığı bir dönemde geldi. 2010'dan bu yana Londra'da 2000'e yakın "aşındırıcı maddeyle saldırı" olduğu belirtiliyor. Londra polisinin verilerine göre, geçen yıl 458 suçta kullanılırken, bu sayı bir önceki yıl 261 oldu.