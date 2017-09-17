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Dünya

Fransa'da turistlere asitli saldırı; 4 yaralı

Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı

17 Eylül 2017 20:44

Fransa'nın Marsilya kentinde dört ABD'li turist asit saldırısına uğradı. Marsilya'da merkez tren istasyonunda gerçekleşen olayda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

New York Times'ın haberine göre, iki kadının yüzüne gelen asit nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, diğer iki turistin ise büyük bir şok yaşadıkları ifade edildi.

Asit saldırısına uğrayan kadınların 20-21 yaş arasında olduğu belirtildi. Saldırının terör bağlantılı bir olay olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.

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