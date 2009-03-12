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Kültür-Sanat

Londra'da 69'luk Tina Turner fırtınası

Önceki gece Londra'da konser veren Tina Turner, ilerleyen yaşına rağmen sahnede fırtına gibi esti...

12 Mart 2009 02:00

Önceki gece Londra'da konser veren Tina Turner, binlerce hayranını coşturdu. 69 yaşındaki Turner, ilerleyen yaşına rağmen sahnede fırtına gibi esti...

Rock müziğin babaannesi Tina Turner, önceki gece Londra'da, O2 Arena'da konser verdi.
2000 yılında canlı performansa son vereceğini artık tura çıkmayacağını açıklayan Tina Turner, yıllar sonra buluştuğu İngiliz hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

Grammy Ödülleri'nde Beyonce ile yaptığı şovun kendisini tekrar bu yola çektiğini söyleyen, 69 yaşındaki Turner, ilerleyen yaşına rağmen sahne performansı ve enerjisiyle adeta fırtına gibi esti...

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