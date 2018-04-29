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Yaşam
BBC Türkçe

Londra'da 130 tonluk pislik taşlaşıp kanalizasyonu tıkadı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 250 metre uzunluğunda, 130 ton ağırlığında bir kütle, tüm bir semtin kanalizasyonunu tıkadı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'da 250 metre uzunluğunda, 130 ton ağırlığında bir kütle, kentin büyük bir bölümünde kanalizasyonunu tıkadı.

Dev kütlenin donmuş yağ, ıslak mendil, bebek bezi ve prezervatiflerden oluştuğu belirtiliyor.

Londra'nın su ve kanalizasyon altyapısından sorumlu Thames Water şirketinin yetkilileri, şimdiye kadar görülenlerin en büyüğü olduğu belirtilen bu kütlenin kaldırılmasının üç hafta alacağını açıkladı.

Şirketin kanalizasyon sorumlusu Matt Rimmer, "Dev gibi bir şey. Kütle taşlaştığı için çok zor parçalıyoruz" dedi.

Rimmer, bu tür kütlelerin tuvalete, atılmaması gereken şeyler atılınca oluştuğunu söyledi.

Bu hafta başlayan çalışmayla sekiz işçi yüksek basınçlı hortumlarla kütleyi parçalıyor.

2013'te de yine Londra kanalizasyon sisteminde otobüs büyüklüğünde bir kitle bulunmuştu.

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