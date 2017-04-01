Londra polisi ırkçılara sert müdahalede bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta düzenlenen terör saldırısını protesto etmek için ırkçı ve ırkçılık karşıtlarının sokağa çıktı. Polis ırkçı gruba sert müdahalede bulundu

Milliyet'in haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam ve göçmen karşıtı gruplar, geçen hafta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı saldırıyı bahane ederek sokağa çıktı ve gösteri yaptı. Bu sırada da ırkçılık karşıtları "birlikte yaşamayı" savunmak için ellerinde pankartlarla sokaktaydı.

İngiliz polisi, ırkçı göstericilere müdahale etti. Arbedeyi, haber televizyonları canlı yayınladı.