Independent: Polis, Londra saldırganının IŞİD ya da El -Kaide ile bağlantısı bulunduğuna dair kanıt bulamadı

Londra polisi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster Köprüsü'nde aracıyla insanları ezip bir polisi bıçaklayan saldırgan Khalid Masood'un IŞİD ya da El-Kaide gibi radikal İslamcı bir örgüt ile bağlantısını gösteren bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Polis dedektifleri Masood'un cezaevinde radikalleştiğini belirtiyor.

Polisler, söz konusu radikal İslamcı grupların saldırıyla doğrudan bağlantısı bulunmasa da Masoon'un Paris, ve Berlin saldırılarında kullanılan metodlardan esinlendiğine dikkat çekiyor.

Independent'in soruşturmayı yürüten polis kaynaklarında dayandırdığı habere göre, Khalid Masood için şifreli mesajlaşma programlarını kapsayan bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturmada WhatsApp ana ekseni oluşturuyor.

İngiliz polis yetkilileri parlamento binası önündeki saldırının failinin polis tarafından vurularak öldürülen 52 yaşındaki Khalid M. olduğunu açıklanmıştı Polis yetkililerinin perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, saldırganın İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğu ve son olarak Batı Midland bölgesinde yaşadığı belirtilmiş ve failin farklı takma isimlerle de tanındığı kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca failin darp ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından sabıkası bulunduğu ancak herhangi bir terör eyleminden hüküm giymediği bilgisine yer verilmişti.

Londra Parlamentosu önündeki saldırıda fail dahil toplam beş kişi hayatını kaybetmiş ve 50 kişi yaralanmıştı. Saldırının faili kullandığı aracı Westminster Köprüsü üzerinde yayaların üzerine sürmüş ve ardından araçtan inerek elindeki bıçakla parlamentonun avlusunda bekleyen polis memurunu bıçaklamıştı. Saldırının faili, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.