"Londra saldırganı aracını insanların üstüne saatte 122 km hızla sürdü"

İngiltere parlamentosu'nun yanındaki Westminster köprüsünde geçtiğimiz Çarşamba günü 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının toplam 82 saniye sürdüğü ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan polis yetkilileri Khalid Masood'un kaldırımda yayaların üstüne aracını saatte 120 km hızla sürdüğünü belirttiler.

Geçtiğimiz Çarşamba günü sonradan Müslüman olan Khalid Masood kiraladığı bir aracı yayaların üstüne sürdükten sonra parlamento binası önünde bir polis memurunu bıçaklayarak öldürmüştü.

IŞİD'in üstlendiği saldırıda, Masood da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Londra Emniyeti, Masood'un tek başına hareket ettiğini ve herhangi bir örgütle doğrudan bağlantısı olmadığını ifade ediyor.

82 saniye süren saldırı

14:40:08 - Khalid Masood sürdüğü aracı Westminster köprüsünün üstündeki kaldırıma çıkarttı ve saatte 122 km hız ile aracını kaldırımda yürüyen yayaların üstüne sürdü.

14:40:38 - Masood'un aracı Parlamento binasının duvarına çarparak durdu.

14:40:59 - Polis imdat hattına ilk ihbar ulaştı.

14:41:30 - Masood aracından indikten sonra Parlamento binasına doğru koşmaya başladı. Karşısına çıkan silahsız polis Keith Palmer'ı bıçaklayarak öldüren Masood, çevredeki polis tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetti.

Masood'un ailesi de saldırıyı kınadı

Masood'un eşi Rohey Hydara, saldırıyı öğrendiğinde şok olduğunu ve saldırıyı kınadığını söyledi.

Polis, Masood'un eşinin hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiğini ve olayda yaralananların hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşmalarını dilediğini söyledi.

Hayatını kaybeden dört kişi ile ilgili resmi soruşturma Çarşamba günü başlayacak.

Polis Hydara'nın bu zor dönemde çocuklarının özel hayatına saygı duyulmasını istediğini iletti.

Masood'un annesi Kanet Ajao de" Bu korkunç olayın kurbanları için gözyaşı döktüğünü" belirtmişti.

Saldırı anı: