Londra-Dalaman uçuşunda uçağın kapısını açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası

Londra-Dalaman seferi sırasında kapıyı açmaya çalışarak uçağın savaş jetleri eşliğinde geri dönmesine neden olan yolcu iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Londra-Dalaman seferini yapan uçakta geçen yıl haziran ayında yaşanan olaydan sorumlu tutulan 26 yaşındaki Britanyalı yolcu Chloe Haines, dün Chelmsford kentinde yargıç karşısına çıktı. Savcı, Haines'in içki ve ilaçları karıştırdığını bu nedenle ‘kendinden geçtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını’ iddia ettiğini söyledi.

Yargıç Charles Gratwicke de, Haines'in, uçaktaki yolcuların ve mürettebatın can güvenliğini riske attığını savundu. Gratwicke, “Uçaktaki bazı kişiler için en kötü kabusları gerçek olmuştu” dedi. Daha sonra kararını açıklayan yargıç, Haines’e iki yıl hapis cezası verdi.