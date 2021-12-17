Londra'daki vakalar incelendi: İşte Omicron varyantında en çok görülen beş semptom

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Britanya’da yapılan bir araştırma Koronavirüs’ün hızla yayılan Omicron varyantının soğuk algınlığına benzenler semptomlara neden olabileceğini gösterdi. Öte yandan uzmanlar, soğuk algınlığına benzese de Omicron’a bağlantılı risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

CNBC’de yer alan habere göre, Britanya’da yapılan bir araştırma, Londra’daki Omicron varyantına yakalanların semptomlarını derledi.

Zoe isimli uygulamaya en çok kaydedilen beş semptom şunlar oldu:

-Burun akıntısı

-Baş ağrısı

-Yorgunluk

-Hapşırmak

-Boğaz ağrısı

Zoe Covid çalışmasında yer alan bilim insanı Profesör Tim Spector, olası Omicron vakalarının soğuk algınlığıyla karıştırılıp test yapılmaması riski olduğunu söyledi. Spector, “Umarım insanlar bunların olası Omicron semptomları olduğunu anlar” dedi.,

Uzmanlar, Omicron varyantının Delta varyantından daha hızlı bulaştığını söylüyor. Virüsün daha ağır hastalığa neden olup olmadığı henüz net bir şekilde bilinmiyor.