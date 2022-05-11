Londra'daki posterler, müzikseverleri heyecanlandırdı: "Diana Ross ve Tame Impala beraber albüm yapıyor"

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Diana Ross ve Tame Impala'nın birlikte albüm yapacakları uzun süredir konuşuluyordu. Hayranlar, Londra'da asılan posterlerin bu dedikoduları doğruladığını düşünüyor.

NME'nin aktardığına göre 8 Mayıs gecesi asıldığı düşünülen posterlerde albümün yapımcılığını Jack Antonoff'un üstlendiği yazıyor. Postere göre projede Phoebe Bridgers, St. Vincent, Thundercat ve Brockhampton gibi isimler de yer alacak.

Kaynak: Adam Lewis

Posterdeki 'Yakında' ifadesi, albümün 2022'de çıkacağının düşünülmesine neden oldu.

Ross ve Tame Impala'nın birlikte bir projede yer alacağı iddiaları geçen hafta dolaşmaya başlamıştı; ancak o zamanlar bunun tek şarkılık bir işbirliği olacağı konuşuluyordu. The Sun'a konuşan bir kaynak, "Ross, hayranların parçayı dinlemesini bekleyemiyor" demişti.