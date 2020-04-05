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Koronavirüs

Londra'da güneş çıktı, 3 bin kişi sosyal mesafe kurallarını unuttu

Koronavirüs kapsamındaki tebdirlere uymayan vatandaşların para cezasıyla karşılaşacağı hatırlatıldı

05 Nisan 2020 13:25

Britanya'da vakaların pek çoğunun bulunduğu Londra'da dün güneş çıkması insanların yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'evde kal' uyarılarına uymadan güneşlenmek için parklara gitmesine neden oldu. Polis 3 bin kişinin güneşlenmeye gittiği parkı kapatma kararı aldı.

Londra'da güneşin çıkması insanların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kendilerini parklara atmalarına neden oldu. Londra'nın güneyinde yer alan Brockwell Park'a yaklaşık 3 bin insan güneşlenmeye gitti.

Polis parka giden vatandaşları tek tek uyarırken günün sonunda parkın kapatılması kararı alındı. Güvenlik güçleri, Koronavirüs kapsamındaki tebdirlere uymayan vatandaşların para cezasıyla karşılaşacağını hatırlattı. 

 

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