Londra'da güneş çıktı, 3 bin kişi sosyal mesafe kurallarını unuttu

Britanya'da vakaların pek çoğunun bulunduğu Londra'da dün güneş çıkması insanların yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'evde kal' uyarılarına uymadan güneşlenmek için parklara gitmesine neden oldu. Polis 3 bin kişinin güneşlenmeye gittiği parkı kapatma kararı aldı.

Londra'da güneşin çıkması insanların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kendilerini parklara atmalarına neden oldu. Londra'nın güneyinde yer alan Brockwell Park'a yaklaşık 3 bin insan güneşlenmeye gitti.

Polis parka giden vatandaşları tek tek uyarırken günün sonunda parkın kapatılması kararı alındı. Güvenlik güçleri, Koronavirüs kapsamındaki tebdirlere uymayan vatandaşların para cezasıyla karşılaşacağını hatırlattı.