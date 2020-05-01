Londra Belediye Başkanı: Kısıtlamalar hafiflese de hayat Koronavirüs öncesi hâline dönmeyecek

fAchMW">Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları hafiflese de şehirde hayatın pandemi öncesi hâline dönmeyeceğini söyledi. Khan, "Yeni bir 'normalle' karşılaşacağız" dedi.

Evening Standard gazetesine konuşan Khan, Britanya'da en fazla vakanın görüldüğü şehirlerden biri olan Londra için Koronavirüs kısıtlamalarının hafifleme ihtimalini değerlendirdi. Khan, "Eski hayata dönüş olmayacak onu yerine kısıtlamalar hafiflediğinde yeni bir 'normalle' karşılaşacağız" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Britanya için Koronavirüs kısıtlamalarının hafifleme planını gelecek hafta duyuracaklarını söyledi. Londra Belediye Başkanı Khan, "Zorunlu olmayan işletmeler sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde çalışmaya başlayacak ancak bu hafiflemenin barlar, restoranlar ve diğer sosyal alanlar için ne kadar uygulanabilir olacağını bilmiyoruz" dedi.

Khan aynı zamanda toplu taşıma araçları için yeni düzenlemeler gerekeceğini, maske kuralı getirilebileceğini söyledi. İnsanların yürüme ya da bisiklet sürmeye teşvik edileceğini belirtti.