T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Londra AB'de kalsın" kampanyası başlatıldı

İngiltere'nin yaptığı referandumda AB'den ayrılık çıkmasının ardından kampanyalar başlatıldı

24 Haziran 2016 20:55

İngiltere'nin başkenti Londra'nın İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği'ne girmesi için kampanya başlatıldı.

Independent'in haberine göre Change.org'da başlatılan kampanyada "Londra'nın çokuluslu bir şehir olduğunu ve Avrupa'nın kalbi olarak kalması gerektiği" savunuldu.

"Bu dilekçeyle Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı Londra'nın bağımsızlığı için ve AB'ye katılım başvurusu için çalışmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer alan dilekçe 45 bin imza toplandı.

Aynı sitede bulunan bir başka imza kampanyası ise ikinci referandumun gerçekleşmesi gerektiğine dair. Bu kampanya ise 100 bin imza topladı.

Bir başka kampanya ise Cambridge'in İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği'nde kalması için başlatıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bu sabah yaptığı açıklamada Londra'da yaşayan AB vatandaşlarının endişelenmemesi gerektiğini söylemişti. "Bu şehirde güven içerisinde yaşamaya devam edeceksiniz" diyen Khan, referandumun bir şey değiştirmediğini eklemişti.

ETİKETLER

londraavrupa birliğikampanyareferandum

İlgili Haberler

Birleşik Krallık, AB'den ayrılma kararı verdi!

İngiltere'nin AB'den resmen ayrılması 2 ila 10 yıl sürmesi bekleniyor...

"Brexit sonrası Premier Lig'deki 432 fubolcunun lisansı iptal edilebilir"

432 AB vatandaşı futbolcu İngilitere'deki çalışma izinlerinden mahrum kalabilirler.

Mehmet Şimşek'ten Brexit yorumu: Pandora'nın Kutusu çoktan açıldı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, İngiltere'deki referandumla ilgili olarak tweet attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24