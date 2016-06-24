"Londra AB'de kalsın" kampanyası başlatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği'ne girmesi için kampanya başlatıldı.



Independent'in haberine göre Change.org'da başlatılan kampanyada "Londra'nın çokuluslu bir şehir olduğunu ve Avrupa'nın kalbi olarak kalması gerektiği" savunuldu.

"Bu dilekçeyle Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ı Londra'nın bağımsızlığı için ve AB'ye katılım başvurusu için çalışmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer alan dilekçe 45 bin imza toplandı.



Aynı sitede bulunan bir başka imza kampanyası ise ikinci referandumun gerçekleşmesi gerektiğine dair. Bu kampanya ise 100 bin imza topladı.

Bir başka kampanya ise Cambridge'in İngiltere'den ayrılıp Avrupa Birliği'nde kalması için başlatıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bu sabah yaptığı açıklamada Londra'da yaşayan AB vatandaşlarının endişelenmemesi gerektiğini söylemişti. "Bu şehirde güven içerisinde yaşamaya devam edeceksiniz" diyen Khan, referandumun bir şey değiştirmediğini eklemişti.