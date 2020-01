Mehmet Şimşek'ten Brexit yorumu: Pandora'nın Kutusu çoktan açıldı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İngiltere’nin Brexit referandumunda Avrupa Birliği’nde kalmaya hayır demesiyle ilgili olarak tweet attı. Şimşek tweetinde, “Pandora’nın Kutusu’nu açmak istemiyordunuz ama çoktan açıldı” dedi.

-

Şimşek, tweetini İngilizce olarak paylaştı:

You don't want to open Pandora's box... oh but it already has...#Brexit